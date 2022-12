Parashikimi i motit Mot me vranësira dhe intervale me diell do të vijojë të mbajë mbi vendin tonë. Vranësira më të fokusuara dhe më të shpeshta do të shtrihen përgjatë relievit malor. Mëngjesi më i ftohtë dhe me ngrica të lehta, gjithashtu do të ketë kushte që në orët e para të paraqitet mjegulla si dukuri meteorologjike. Temperaturat…