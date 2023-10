Parashihet erë e riga lokale shiu, këto janë të dhënat sinoptike për nesër Për të enjten parashikohet të mbajë mot me vranësira dhe intervale me diell, ku pritet të ketë reshje të pakta lokale shiu, kryesisht gjatë orëve të mëngjesit. Era do të fryjë nga kuadrati i jugperëndimit, e cila kohë pas kohe pritet të jetë mjaft e fuqishme në rajonin e Gjakovës, me shpejtësi prej 15-60 km/h!…