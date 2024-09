​Parandalohet një rast i kontrabandimit me kafshë Njësia e TASK-FORC-ës e përberë nga Polica e Kosovës dhe Dogana e Kosovës më14 shtator kanë parandaluar edhe një rast të kontrabandës me mallra, konkretisht kafshë. Policia ka identifikuar dhe ndaluar në fshatin Hodonocë të Kamenicë një veturë me targa vendore drejtuar nga dyshuari mashkull kosovar me iniciale A.Q., i moshës 29 vjeçar nga Kamenica…