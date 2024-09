Parandalohet një rast i kontrabandës me mallra në Kamenicë, vlera e produkteve rreth 4 mijë euro Policia e Kosovës ka njoftuar se dje është parandaluar një tjetër rast i kontrabandës me mallra. Në njoftimin e Policisë thuhet se të premten në fshatin Topanicë të Kamenicës, kanë ndaluar një automjet me targa vendore ku janë gjetur gjëra ushqimore, të cilat dyshohet se janë futur me kontrabandë në Kosovë. “Lidhur me rastin të…