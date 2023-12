Parandalohet në Karaqevë kontrabanda me mallra në vlerë mbi 13 mijë euro Policia në bashkëpunim me Doganën ka parandaluar kontrabandën me mallra që po vinin nga Serbia dhe synim e kishin tregun e Kosovës. Në Karaqevë të Epërme është ndaluar një automjet dhe pas kontrolleve janë gjetur 1005 kg foli plastike, për të cilat nuk kishte asnjë dokument. “Sipas mbishkrimeve malli dyshohej se ishte me origjinë nga…