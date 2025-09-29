Parandalohet kontrabandimi me pajisje mjekësore në Merdarë

29/09/2025 16:54

Dogana e Kosovës ka zbuluar një rast të kontrabandimit të pajisjeve mjekësore të padeklaruara në pikëkalimin kufitar të Merdarës.

Sipas njoftimit, rasti ka ndodhur të hënën, rreth orës 04:50 të mëngjesit, kur në bagazhin e një automjeti janë gjetur tetë defibrilatorë të përdorur të markës Lifepak Medtronic, tre defibrilatorë të rinj të markës Physio-Control Lifepak CR dhe dy pako ndihme të parë.

Mallrat janë ndaluar përkohësisht dhe ndaj rastit po zhvillohet procedurë për kundërvajtje doganore.

“Dogana e Kosovës mbetet e përkushtuar në mbrojtjen e shëndetit publik dhe në garantimin që pajisjet mjekësore që hyjnë në territorin e Republikës së Kosovës të jenë të sigurta, të certifikuara dhe të kontrolluara sipas standardeve të përcaktuara”, theksohet në komunikatë.

