Parandalohet kontrabandë në burgun e Dubravës, afër murit të jashtëm gjenden substancë narkotike e disa pajisje teknologjike
Në Qendrën Korrektuese në Dubravë, është marrë një aksion kontrolli dhe bastisje në zonën e bujqësisë, tek serat e institucionit. Siç ka njoftuar Shërbimi Korrektues i Kosovës, rreth 20 metra afër murit të jashtëm, zyrtarët e sigurisë kanë hasur në dy paketime të mbështjella me qese najloni, shkruan lajmi.net. “Pas hapjes së tyre janë gjetur:…
Lajme
Në Qendrën Korrektuese në Dubravë, është marrë një aksion kontrolli dhe bastisje në zonën e bujqësisë, tek serat e institucionit.
Siç ka njoftuar Shërbimi Korrektues i Kosovës, rreth 20 metra afër murit të jashtëm, zyrtarët e sigurisë kanë hasur në dy paketime të mbështjella me qese najloni, shkruan lajmi.net.
“Pas hapjes së tyre janë gjetur: katër telefona mobil, katër adapterë për mbushjen e telefonave, dy palë kufje, si dhe dy paketime të tjera të mbështjella me substancë të dyshuar narkotike, me peshë totale prej 10 gramësh së bashku me mbështjellësin. Materialet e konfiskuara janë siguruar sipas procedurave ligjore, ndërsa është njoftuar edhe Policia e Kosovës për hetime të mëtejme. Shërbimi Korrektues i Kosovës do të vazhdojë të punojë në mënyrë të vazhdueshme për parandalimin e kontrabandës dhe për garantimin e rendit dhe sigurisë brenda institucioneve korrektuese”, thuhet në njoftimin e Shërbimit Korrektues. /Lajmi.net/
Njoftimi i plotë: