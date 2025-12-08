Parandalohet futja e dy telefonave në Qendrën e Paraburgimit në Prishtinë
Shërbimi Korrektues i Kosovës ka parandaluar futjen e kontrabandës, gjatë kontrolleve në Qendrën e Paraburgimit në Prishtinë.
Gjatë inspektimit brenda të institucionit, SHKK njofton se është gjetur një qese e dyshimtë, brenda së cilës ishin të fshehur në mënyrë të kamufluar një Samsung, një mini-telefon dhe një kabëll mbushës.
Për rastin janë njoftuar organet kompetente, ndërsa pajisjet e gjetura janë sekuestruar.
“Në të njëjtën kohë, Shërbimi Korrektues i Kosovës ka nisur hetimet për të sqaruar rrethanat. Shërbimi Korrektues i Kosovës mbetet i përkushtuar në forcimin e sigurisë dhe parandalimin e kontrabandës brenda institucioneve korrektuese”, thuhet në njoftim.