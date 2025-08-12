Parandalohen kontrabanda e 910 kg kërpurdhave në pikën kufitare në Muqivercë

12/08/2025 18:15

Sot, Policia e Kosovës ka ndaluar kontrabandimin e 910 kilogramëve të kërpurdhave.

Në lidhje me këtë ka njoftuar vetë Policia e Kosovës përmes një postimi në Facebook, shkruan lajmi.net.

“Njësitet Patrulluese të Stacionit Policor për Mbikëqyrjen e Kufirit (SPMK) – Muqivercë, gjatë realizimit të detyrave dhe aktiviteteve në brezin kufitar, sot më 12.08.2025, rreth orës 11:45, në zonën kufitare të fshatit Karaqevë kanë ndaluar automjetin kombi (furgon), ngjyrë e bardhë, me targa vendore i drejtuar nga një shtetas i Kosovës. Gjatë kontrollit të automjetit, janë gjetur: 910 kg kërpudha të freskëta të llojit shampinion. Për rastin është njoftuar prokurori kujdestar, i cili ka urdhëruar inicimin e rastit dhe dorëzimin e mallrave në Doganën e Kosovës”, ka njoftuar Policia e Kosovës.

Njoftimi i plotë i Policisë:

