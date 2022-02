“Parandalimi i ngacmimeve seksuale”, policia mbanë ligjëratë në një shkollë në Dragash

Drejtoria e Policisë në Prizren, përkatësisht policia në Dragash, në bashkëpunim me koordinatoren e dhunës në familje dhe Drejtorinë e Arsimit, ka mbajtur ligjëratë me nxënësit e klasave të VII, VIII dhe IX- të shkollës fillore me temën “Parandalimi i ngacmimeve seksuale”.