Paralajmëron Von Cramon: Ndaj Serbisë është përgatitur një paketë masash – BE ta braktisë politikën e pajtimit me Vuçiq Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Cramon ka konfirmuar se ndaj Serbisë është përgatitur një paketë masash, në përgjigje të sulmit të armatosur të 24 shtatorit në Banjskë të Zveçanit. Kështu ka deklaruar Von Cramon në një intervistë me Alice Taylor në podcastin Inside Albania. “Nuk do t’i quaja sanksione, sepse ato duhen…