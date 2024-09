Paralajmëron Tahiri: Serbia do të nxisë situata që i duhen për agjendën e saj, Kosova të ketë kujdes Ish-kryenegociatorja e Kosovës për bisedime me Serbinë, Edita Tahiri, ka ftuar institucionet e Kosovës të kenë kujdes me veprimet e Serbisë. Ajo ka bërë me dije se Serbia po punon vazhdimisht për krijimin e ‘botës serbe’. Në profilin e tij në “Facebook”, Tahiri ka shkruar se Serbia do të tentojë të nxisë situata për realizimin…