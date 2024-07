Paralajmëron Stradner: Dodik e Vuçiq presin momentin e duhur, që nga prilli ka një fushatë që vehabistët janë kërcënim për Serbinë

Dodik dhe Vuçiq presin momentin e duhur, ata dy që nga prilli ka një fushatë që vehabistët janë kërcënim për Serbinë. Analistja amerikane Ivana Stradner ka paralajmëruar se Serbia e RS po përgatisin diçka.

Periudha e kaluar e marrëdhënieve ndërmjet Serbisë fqinje dhe Bosnjë e Hercegovinës u shënua nga një sërë situatash që treguan edhe një herë fytyrën e vërtetë të regjimit që sundon atë vend. Së pari, ndalimi i hyrjes së aktorit Fedja Shtukan dhe aktivistit të Revolucionit të Kartonit Nedim Musiciq, me sa duket, për shkak të kritikave publike ndaj regjimit, prandaj edhe “Bosnja e Lirë” po sulmohet në mediat e regjimit serb, dhe më pas ka situata që tashmë janë mësuar dhe nuk janë befasuese – siç është dërgimi i një note proteste nga Ministria e Punëve të Jashtme të Serbisë dhe Bosnjë e Hercegovinës më 11 korrik – ditën kur përkujtohet përvjetori i gjenocidit në Srebrenicë, të cilin regjimi serb vazhdon ta mohojnë dhe ofendojnë viktimat.

Stradner ka folur për Slobodna Bosna rreth censurës gjithnjë e më të shpeshtë në Serbi, mbylljen e festivaleve, persekutimin e disidentëve. Sipas saj demokracia në Serbi po bie gjithnjë e më shumë.

“Regjimi i Vuçiqit po shkon kundër njerëzve që e kritikojnë, sepse ai nuk mund të kontrollojë egon e tij, ashtu si shumica e liderëve autoritarë. Serbia do të jetë një përzierje e Rusisë dhe Bjellorusisë pas disa vitesh dhe gjendja e lirisë do të jetë më e keqe. Vuçiç ka frikë nga një rajon demokratik, kështu që përmes veprimeve hibride po bën gjithçka për të poshtëruar demokracinë në vendet përreth për ta bërë Serbinë të duket më mirë në sytë e Perëndimit me të njëjtën strategji që po u dërgon – ndoshta Serbia nuk është demokratike”, ka thënë Stradner.

Ajo thotë se Beogradi dhe Moska po shemben demokracinë në Mal të Zi, dhe e ardhmja në listë është Maqedonia e Veriut, dhe ndërsa Putini dëshiron të tregojë se NATO është një tigër letre

“Ballkani është thembra e NATO-s të cilën Moska do ta vërë në provë Vuçiq ka një strategji për të pozicionuar veten si garantues i paqes në rajon, kur Beogradi në thelb është duke u përshkallëzuar, atëherë mjafton të shikojmë faqet e para të propagandës në Serbi thotë se BeH dhe Kosova po përgatiten për luftë me Serbinë. Gjërat duhet të lidhen, sepse që nga prilli ka një fushatë që ‘terroristët’ vehabitë janë një kërcënim për Serbinë, kështu që Serbia duhet të mbrohet”, tha Stradner për Slobodna Bosna.