Paralajmëron Sheholli: Kur të hapen dosjet do të shihet se si u lirua Albin Kurti nga burgu i Serbisë

Fatmir Sheholli i shumë apostrofuar si “shpiun” i Serbisë, madje së fundi edhe nga vet kreu i ekzekutivit u cilësua i tillë.

Ai ka dhënë një intervistë për lajmi.net ku ka folur për shumë tema, përfshi edhe atë se si u lirua kryeminstri Albin Kurti nga burgu i Serbisë në vitin 2001, shkruan lajmi.net.

Sheholli ka thënë se kur të happen dosjet, do të shihet arësyeja se përse Kurti u lirua nga burgu atë kohë nga shteti serb.

Tutje ai paralajmëron se nuk do të mbetët vetëm kaq me Kurtin, por që më vonë do të flasin përsëri./Lajmi.net