Paralajmëron medium spanjoll: Tetë deputetë të Spanjës do të votojnë kundër anëtarësimit të Kosovës në KiE Përfaqësuesi e partive spanjolle Partia Socialiste e Punëtorëve (PSOE) dhe Partia Popullore (PP) thonë se do të votojnë kundër anëtarësimit të Kosovës në Këshill të Europës, siç ka raportuar agjencia e lajmeve spanjolle “Europa Press”. Sikurse pesë parlamentarët socialistë ashtu edhe të tre nga Partia Popullore do të refuzojnë pranimin e Kosovës, pavarësinë e së cilës…