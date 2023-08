Paralajmëron Lushaku: Qeverisë do t’i kushtojë 9 milionë euro më shumë blerja e librave me rimbursim Zyrtarja e LDK-së, Jehona Lushaku – Sadriu, ka dhënë një koment për paralajmërimin e ministres së Arsimit Nagavci, për rimbursimin e prindërve për blerjen e teksteve shkollore për fëmijet e tyre. Sipas llogaritjes që ajo ka bërë, shtetit do t’i kushtojë 9 milionë euro më shumë kjo formë e rimbursimit. Në një postim në profilin…