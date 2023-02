Paralajmëron Edita Tahiri: Asociacioni mund të çojë në ndryshim kufijsh në Ballkan

Ish-kryenegociatorja, Edita Tahiri, ka paralajmëruar se krijimi i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, mund të dërgojë në ndryshimin e kufijve në Ballkan.

Ajo me anë të një postimi në Facebook, ka thënë se nëse ndërkombëtarët insistojnë për Asociacionin me Kompetenca Ekzekutive, atëherë i njëjti duhet t’u jepet të gjitha pakicave në Ballkan, shkruan lajmi.net.

E nëse kjo ndodhë, sipas Tahirit, do të ketë ndryshim kufijsh në Ballkan.

“Pas këtij argumentimi tim me Berlinin dhe Ëashingtonin në kohën kur isha Kryenegociatore në dialogun e Brukselit, u ndalën presionet e faktorit ndërkombëtar për kompetenca ekzekutive për asociacionin, gjë që rezultoi në marrëveshjen pa kompetenca kzekutive për asocionin në vitin 2015”, shkroi ajo.

Postimi i plotë i Tahirit:

ASOCIACIONI MUND TË ÇOJË NË NDRYSHIMIN E KUFIJVE NË BALLKAN!

Nuk është veç pakica serbe në Kosovë, por në gjithë shtetet e Ballkanit ka pakica etnike. Prandaj duhet një plan unik me standarde unike per gjithë pakicat tu jepet asociacion. Nëse faktori ndërkombëtar insiston për asociacion me kompetenca ekzekutive për pakicën serbe, atëherë duhet tu jepet pet gjithë pakicave në Ballkan, ndërsa shqiptarëve në Maqedoni u takon statusi federal, sepse që janë gjysma e popullatës atje. Nëse gjithë pakicat bëhen me kompetenca etnike ekzekutive, atëherë bëhuni gati për ndryshimin e kufijve në Ballkan, ne Kosova nuk jemi kundër sepse e realizojmë bashkimin kombëtar siç do ta bëjnë edhe kombet tjera të ndara në Ballkan. Pas këtij argumentimi tim me Berlinin dhe Ëashingtonin në kohën kur isha Kryenegociatore në dialogun e Brukselit, u ndalën presionet e faktorit ndërkombëtar për kompetenca ekzekutive për asociacionin, gjë që rezultoi në marrëveshjen pa kompetenca kzekutive për asocionin në vitin 2015. /Lajmi.net/