Paralajmëron Burim Ramadani: Thotë se do ta publikojë draftin europian të Zajednicës Ish-zyrtari i AAK-së dhe ish-kryeinspektori i AKI-së, Burim Ramadani, ka paralajmëruar se do ta bëj publik draftin-evropian për Asocaicionin, shkruan Express. Ramadani ka njoftuar përmes kanalit të tij në Youtube se do ta publikoj së shpejti dokumentin e hartuar nga evropianët për Asociacionin. Ky paralajmërim i Ramadanit vjen pas diskutimeve të shumta rreth Draftit të…