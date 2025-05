Paralajmëron Azemi: Shumë biznese rrezikojnë të mbyllen për shkak të rritjes së çmimit të rrymës

Visar Azemi nga LDK, ekspert në fushën e energjetikës, ka folur për problemet në këtë fushë, rritjen e çmimit të rrymës, derisa nuk ka kursyer kritikat për Qeverinë Kurti.

“Opsioni ynë ka qenë që ta bëjmë një fazë të tranzicionit, ta tejkalojmë, prodhimin bazë ta mbajmë me qymyr, kemi dashur atë 99 për qindëshin me e zvogëlu në atë kohë dhe me i dhënë mundësi burimeve të ripërtëritshme duke krijuar një miks energjetik që do të ishte i mirë edhe për vendin, edhe për sigurinë energjetike, edhe për sigurinë nacional dhe për gjithçka. Por nuk ndodhi asgjë as në këtë qeveri, e pamë qysh e mbytën idenë e një termocentrali me gaz amerikan dhe nuk u mor askush”, tha ai në Blic.

Ai ka thënë se barrën për rritjen e çmimit të rrymës do ta paguajnë qytetarët dhe bizneset, teksa ka paralajmëruar se shumë biznese rrezikojnë të mbyllen.

“Sot energjinë elektrike në treg e gjen me 50 e 60 euro, pastaj i ke tarifat, KEDS, KESCO, KOSTT kanë tarifa secila. Kostot shtesë janë shumë më të larta se vet çmimi i energjisë elektrike. Më së shumti do të atakohen bizneset prodhuese. Po e mbyt konkurrencën në tregun kosovar. Nuk po ju jep mundësi për të konkurruar në tregun e jashtëm dhe çmimi i produktit do të rritet, e në fund gjithë këtë do ta paguajë qytetari ose do të detyrohen ta mbyllin biznesin. Po rrezikohet mbyllja e shumë bizneseve si rezultat i ngritjes enorme të çmimit të energjisë elektrike”, ka vlerësuar ai.

Azemi ka theksuar se vendimi duhet të pezullohet.

“Vendimi duhet të pezullohet, nëse jo të anulohet komplet për t’iu dhënë mundësi bizneseve të Kosovës që t’i gjejnë tregtuesit e energjisë elektrike në tregun ndërkombëtar, të bëjnë marrëveshje afatgjate”.

Ai ka shpjeguar dhe çmimet në treg dhe kërkesën e Kosovës për energji elektrike.

“Po mundohem ta shpjegoj fare thjeshtë. Nevoja, kërkesa e Kosovës për energji elektrike është 1200-1300 megavat në orë të pikut. Prodhimi yt është diku 800-900 dhe ki diskrepancë, nuk prodhon aq sa ke nevojë dhe atë energji duhet ta marrësh diku. Por, nëse KEK e shet te KESCO për 26 euro, në treg të lirë qenka më shtrenjtë, pse nuk merr vendime për të ndërtuar kapacitete të reja gjeneruese në mënyrë që të mos varesh nga importi”, ka deklaruar Visar Azemi.