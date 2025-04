Paralajmërohet padi kundër vendimit të ZRRE-së për shtrenjtimin e rrymës

“Fatkeqësisht kjo rritje e çmimit të energjisë ka një ndikim zinxhiror. Ndikon drejtpërdrejt te konsumatorët, të cilët janë më të dëmtuarit, por edhe e rrit koston e prodhimit. Bizneset e vogla dhe startup-et do të jenë shumë të rrezikuara për shkak të fuqisë së kufizuar ekonomike. Edhe prodhuesit e tjerë që shpenzojnë mbi 800 MWh për shkak të natyrës së prodhimit të tyre do të detyrohen t’i rrisin çmimet, çka do t’i bëjë më pak konkurrues në treg”, tha Kushtrim Ahmeti, nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë.