Paralajmërohet grevë në të gjitha gjykatat e prokuroritë në Kosovë

Sindikata e Pavarur e Judikaturës së Kosovës (SPJK) është duke bërë përgatitjet për të filluar me grevë.

Këtë e ka konfirmuar kryetari i SPJK-së, Bahri Jashari.

Sipas Jasharit, kjo sindikatë përkrahë kërkesat dhe grevën e paralajmëruar nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës (BSPK).

“SPJK është duke bërë përgatitjet për të filluar me grevë, e që për fillimin e grevës në të gjitha gjykatat dhe prokuroritë në vend opinioni do të njoftohet me kohë”, ka thënë Jashari.