Paralajmërohen erëra të forta, Inspektorati u bën thirrje punëdhënësve për kujdes të shtuar: Siguria dhe shëndeti i punëtorëve të jetë prioritet
Inspektorati Qendror i Punës ka kërkuar nga punëdhënësit që të ndërmarrin masa shtesë për mbrojtjen e punëtorëve, pas paralajmërimit për erëra të forta gjatë ditës së nesërme nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës (IHMK). Përmes një njoftimi, Inspektorati ka theksuar se kujdes i veçantë duhet të tregohet në sektorin e ndërtimtarisë dhe në të gjitha aktivitetet…
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Inspektorati Qendror i Punës ka kërkuar nga punëdhënësit që të ndërmarrin masa shtesë për mbrojtjen e punëtorëve, pas paralajmërimit për erëra të forta gjatë ditës së nesërme nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës (IHMK).
Përmes një njoftimi, Inspektorati ka theksuar se kujdes i veçantë duhet të tregohet në sektorin e ndërtimtarisë dhe në të gjitha aktivitetet që zhvillohen në ambiente të hapura, transmeton lajmi.net.
Vëmendje e shtuar kërkohet sidomos gjatë punëve në lartësi, në skela, kulme dhe hapësira të tjera të ekspozuara ndaj erërave të forta.
Inspektorati u ka bërë thirrje punëdhënësve që të mos lejojnë vazhdimin e aktiviteteve të punës në rastet kur kushtet atmosferike paraqesin rrezik për sigurinë e punëtorëve.
“Siguria dhe shëndeti i punëtorëve duhet të mbeten prioritet në çdo rrethanë”, thuhet në njoftimin e Inspektoratit Qendror të Punës.
Njoftimi i plotë:
INSPEKTORATI QENDROR I PUNËS KËRKON KUJDES TË SHTUAR PËR SIGURINË E PUNËTORËVE PËR SHKAK TË ERËRAVE TË FORTA
Duke u bazuar në paralajmërimin e Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës (IHMK) për erëra të forta gjatë ditës së nesërme, Inspektorati Qendror i Punës u bën thirrje të gjithë punëdhënësve që të ndërmarrin masa të shtuara për mbrojtjen e sigurisë dhe shëndetit të punëtorëve në vendet e punës.
Vëmendje e veçantë kërkohet në sektorin e ndërtimtarisë dhe në të gjitha veprimtaritë që zhvillohen në ambiente të hapura, veçanërisht gjatë punëve në lartësi, në skela, kulme dhe hapësira të ekspozuara ndaj ndikimit të erërave.
Inspektorati Qendror i Punës u bën thirrje punëdhënësve që të veprojnë me përgjegjësi dhe të mos lejojnë zhvillimin e aktiviteteve të punës kur kushtet atmosferike paraqesin rrezik për punëtorët.
Siguria dhe shëndeti i punëtorëve duhet të mbeten prioritet në çdo rrethanë./lajmi.net/