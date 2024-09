Paralajmërimi në Serbi për bllokimin e pikave kufitare me Kosovën, deklarohet Policia: Kemi plane operacionale Në Serbi kanë paralajmëruar se nesër (6 shtator) do të fillojë bllokada shumëditore e pikave kufitare drejt Kosovës. Sipas deklarimeve do të bllokohen vendkalimet Bërnjak, Jarinje dhe Merdare nga ana e Serbisë, dhe kalimin Kulla në rrugën Pejë-Rozhaje nga ana e Malit të Zi. Vendkalimi në Konçul nuk do të bllokohet tani për tani. Lidhur…