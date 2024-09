Paralajmërimet e serbëve për bllokim të kufijve, MPJD bënë thirrje të shmangen pikëkalimet kufitare me Serbinë Kryetari i të ashtuquajturit Asociacioni i Qytetarëve të Qarkut të Mitrovicës, Rasha Rojeviq, ka paralajmëruar se nga 6 shtatori, serbët do të organizojnë bllokada në të gjitha pikat kufitare me Kosovën. Sipas tij, bllokada do të zgjasë derisa Policia e Kosovës të tërhiqet nga veriu i vendit. Lidhur me këtë paralajmërim, Ministria e Punëve të…