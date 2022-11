Paralajmërim për vërshime në Kosovë, reshje të mëdha shiu në ditët në vijim Instituti Hidrometeorologjik ka paralajmëruar përgjatë së premtes për vërshime e përmbytje si shkak i reshjeve të shiut që kanë filluar nga dje, e që do të vazhdojnë deri të hënën. Sipas IHMK-së, këto reshje shiu do të jenë më të theksuara në zonën e Dukagjinit, shkruan lajmi.net. “Më të theksuara do të jenë nëpër disa…