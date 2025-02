Parakalimi i FSK-së dhe Policisë së Kosovës të hënën, më 17 vjetorin e Pavarësisë së Kosovës Të hënën në Kosovë shënohet 17 vjetori i Pavarësisë së shtetit. Me këtë rast institucionet shtetërore kanë organizuar edhe disa manifestime. Nga Ministria e Mbrojtjes është bërë e ditur se më 17 shkurt në ora 12:00 në sheshin “George Bush” do të zhvillohet parakalimi i FSK-së dhe Policisë së Kosovës. Njoftimi i plotë: Me rastin…