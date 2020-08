Paraja, puna, dashuria…. ky është parashikimi i yjeve për sot

Dashi

Dite e zymte kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Asgjë nuk do ju realizohet si e keni dashur. Partneri do ju kritikoje ne çdo moment. Beqaret femra do jene më me fat se ata meshkuj. Shume gjera kane për te marre një tjetër kuptim për ta. Plutoni do ndikoje pozitivisht tek financat. Do mundoheni me çdo mënyrë qe ta përmirësoni sa me shume gjendjen.

Demi

Do jeni shume te shqetësuar sot për jetën tuaj ne çift dhe do mendoni gjithë kohës si ta përmirësoni. Mire do jete te flisni sa me hapur me partnerin dhe te bashkëpunoni. Beqaret me ne fund do realizojnë dashuri me shikim te pare dhe jeta do ju ndryshoje përgjithmonë. Financat nuk do jene aq te mira sa ju i prisnit, por kjo nuk duhet t’iu dekurajoje.

Binjakët

Rrethanat do jene te tilla sot qe nuk do merrni vesh aspak me personin qe keni ne krah. Shpesh do mendoni edhe te ndaheni prej tij, por nuk do keni guxim te merrni te tilla vendime. Beqaret do takojnë papritur një person i cili do i beje te ëndërrojnë gjate. Financat do jene me te mira fale mbështetjes se madhe qe do iu japin planetët. Do dini edhe si t’i menaxhoni ato para qe do keni neper duar.

Gaforrja

Priten përmirësime te mëdha sot ne jetën tuaj ne çift. Do i kuptoni gabimet qe keni bere dhe do gjeni mënyra te veçanta për te kërkuar falje. Beqaret do kenë një dite si gjithë te tjerat pa ndonjë takim impresionues. Mos u mërzitni sepse shume shpejt gjerat do marrin një tjetër drejtim për ju. Te ardhurat do vazhdojnë te jene delikate, prandaj shmangni çdo lloj investimi.

Luani

Do i jepni prioritet absolut sot jetës suaj sentimentale dhe çdo moment te lire do ja kushtoni partnerit. Edhe ai nga ana e tij do ju dashuroje pa fund dhe do ju beje te ndiheni sa me mire. Beqaret nuk duhet t’iu besojnë aspak disa personave qe do iu bëjnë propozime sepse ka rrezik te përballen me zhgënjime te mëdha. Ne planin financiar fati do jete me ju dhe nuk do keni aspak probleme.

Virgjëresha

Saturni do jete planeti qe do e influencoje gjate gjithë kohës sot jetën tuaj ne çift. Ai do ju nxite te tregoheni me te arsyeshëm dhe te mos bëni aspak gabime. Beqaret do kenë veçse takime kalimtare, pa ndonjë te ardhme. Ne planin financiar do keni vështirësi te mëdha dhe vetëm me mbështetjen e te afërmve do mund ta kaloni situatën kritike. Mos ngurroni te kërkoni ndihme.

Peshorja

Do jete shume e vështirë te merreni vesh si duhet me partnerin tuaj sot dhe ne disa momente mund te keni edhe mosmarrëveshje. Beqaret do ja dalin mbanë ta bëjnë për vete atë qe kane kohe qe e pëlqejnë dhe do mendojnë te fillojnë një lidhje. Gjerat do ju ecin si duhet. Financat do mbeten te turbullta edhe për disa kohe, Mundohuni te shpenzoni me kujdes.

Akrepi

Sot do i qëndroni shume larg partnerit tuaj dhe nuk do keni aspak besim tek ai. Marrëdhënia do jete e ftohte. Beqaret nuk duhet absolutisht te nxitohen dhe te marrin vendime. Jo te gjithë ata qe do ju afrohen janë ashtu si ju mendoni. Ne planin financiar gjendja do jete e mire, megjithatë ka ardhur koha qe te bëni një rishikim te gjithë buxhetit. Një here ne disa muaj duhet bere kjo gjë.

Shigjetari

Ne krahët e partnerit do mërziteni jashtë mase sot. Ai do jete me nerva dhe vetëm do ju kritikoje. Vendosni pikat mbi “i”, por jo duke marre masa te nxituara. Beqaret nuk do jene ende gati te ndryshojnë status dhe nga ana tjetër miqtë nuk do i lënë aspak te mërziten. Buxheti do jete ne një gjendje shume me te favorshme. Kryeni shpenzimet e menduara dhe po mundet hiqni disa para mënjanë.

Bricjapi

Ambienti ne jetën tuaj ne çift do jete shume i ngrohte gjate gjithë kësaj dite. Do i shprehni pa fund ndjenjat si ju ashtu edhe partneri juaj. Beqaret nuk do e kenë te lehte te joshin personin qe duan. Do lodhen shume dhe nuk do ja arrijnë dot qëllimit. Situata financiare do lere goxha për te dëshiruar. Nuk do mund te blini as gjerat tuaja me te domosdoshme. Kujdes!

Ujori

Te dashuruarit do preferojnë vetëm te qëndrojnë pranë partnerin mundësisht te mos dalin fare nga shtëpia. Epo ja qe angazhimet nuk do ju lënë shume kohe te lire. Beqaret do jene me te privilegjuar ne sektorin e ndjenjave. Çdo gjë qe ata kane dëshiruar do mund t’iu plotësohet. Ne planin financiar nuk do dini çfarë hapash te hidhni dhe gjendja do mbetet delikate.

Peshqit

Do jeni te privilegjuar sot ju te dashuruarit dhe marrëdhënia me partnerin do jete fantastike. Ne orët e mesditës do keni edhe disa surpriza te mëdha. Beqaret do kenë konflikte te njëpasnjëshme me disa miq te vjetër dhe nuk do kenë aspak kohe te mendojnë për dashurinë. Financat duhet t’i menaxhoni me përkujdes dhe sa me shume maturi. Gjendja do jete e trazuar.