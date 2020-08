Paraja, puna, dashuria…. ky është parashikimi i yjeve për sot

Dashi

Jeta ne çift do jete si një ëndërr gjate kësaj dite. Do përjetoni emocione te vazhdueshme pranë partnerit tuaja dhe do e dashuroni akoma me tepër jetën. Beqaret me ne fund do fillojnë një histori dashurie pasionante dhe te qëndrueshme. Ne planin financiar Venusi do ju shtyje te tregoheni te paarsyeshëm. Priten tronditje te mëdha, prandaj bëni kujdes.

Demi

Jeta juaj ne çift do jete e turbullt gjate gjithë kësaj dite. Nuk do merreni vesh për asgjë me atë qe keni ne krah dhe ne çdo moment do doni te dale e juaja. Beqaret do realizojnë takimet e ëndërruara prej kohesh dhe shume shpejt do e ndryshojnë edhe statusin. Financat do jene te këqija, çka do ju mërzitë tej mase. Paratë duhet t’i menaxhoni gjithë kohës me maturi.

Binjakët

Për pjesën me te madhe te çifteve, sot do jete një dite e qete. Për çdo gjë do flisni hapur me partnerin dhe nuk do mbani te fshehta. Beqaret nuk do jene shume te vëmendshëm dhe nuk do përfitojnë sa duhet nga ftesat qe do iu bëhen. Financat do jene me te qëndrueshme duke qene se do merrni paratë qe iu kishin marre kohe me pare hua.

Gaforrja

Nuk do keni aspak probleme sot ne jetën tuaj ne çift, përkundrazi do merreni vesh me mire me atë qe keni ne krah. Beqaret do jene shume te shpërqendruar dhe as qe do mendojnë aspak për te krijuar një lidhje. Ka gjera te tjera shume me te rëndësishme për ta ne këto momente. Financat do jene tejet te trazuara. Mos shpenzoni pa u menduar sepse do keni vështirësi.

Luani

Edhe pse keni një lidhje, sot do ndiheni tejet te vetmuar. Do qëndroni ne heshtje duke pritur qe partneri t’i ktheje sytë nga ju ne ndonjë moment. Beqaret do kalojnë momente te këndshme me miqtë e tyre, por duke dale neper qytet me ta mund te njihen edhe me persona te rinj. Buxheti duhet mbajtur me nen kujdes. Shpenzimet e tejskajshme duhen shmangur.

Virgjëresha

Do hidhni hapa te rëndësishëm sot ne jetën tuaj ne çift ne mënyrë qe gjerat t’iu ecin sipas parashikimeve. Bashkëpunimi me partnerin do jete me i forte se kurrë. Beqaret do kenë propozime te papritura nga te cilat nuk do përfitojnë aspak. Ne planin financiar tregohuni te arsyeshëm dhe reflektoni me kujdes qe te mos keni tronditje apo probleme.

Peshorja

Nuk do arrini dot te ruani ekuilibrin sot ne jetën tuaj ne çift dhe mosmarrëveshjet do ua bëjnë ditën te padurueshme. Beqaret do kenë plot njohje te reja me persona interesante. Vazhdojeni për njëfarë kohe këtë njohje para se te hidhni hapa me tej. Situata financiare do përmirësohet fale përkudjesit tuaj dhe fale ndihmës se disa te afërmve.

Akrepi

Sot do iu jepet mundësia t’ia provoni edhe njëherë tjetër dashurinë atij qe keni ne krah. Mbrëmja do jete me emocionuesja dhe me pasionantja për ju. Beqaret do tërhiqen njëkohësisht nga shume persona dhe nuk do dine ke te zgjedhin për ta pasur ne krah. Ne planin financiar do merrni masa te rrepta ne mënyrë qe gjendja te filloje te stabilizohet.

Shigjetari

Ju qe jeni ne një lidhje mos bëni gabim te flirtoni me persona te tjerë sepse jo vetëm do shkatërroni gjithçka qe keni dertuar, por mund te vuani vete tej mase. Beqaret do tundohen mjaft nga disa persona dhe do ja shprehin menjëherë ndjenjat. Ka mundësi te ndryshojnë shpejt status. Ne planin financiar mendohuni mire para se te veproni qe te mos keni surpriza te pakëndshme.

Bricjapi

Dite mjaft e qete kjo e sotmja për te gjithë ata qe janë ne një lidhje. Do i respektoni mendimet e njeri-tjetrit dhe do bëni atë qe do ju duket te dyve me e mira. Ata qe janë te martuar rishtazi mund te mendojnë edhe për një fëmijë. Beqaret do marrin propozime te forta. Ne planin financiar do jeni shume te qarte pe rate qe duhet te bëni dhe do merrni masa strikte.

Ujori

Saturni do sjelle shume turbullira sot ne jetën tuaj ne çift. Nëse gjerat ecin keq e me keq me mire te shkëputeni për pak kohe nga partneri. Beqaret nga ana tjetër do i konkretizojnë disa nga ëndrrat me te mëdha dhe do fillojnë një lidhje fantastike. Te ardhurat nuk do jene aspak ne periudhën me te mira. Mos shpenzoni kuturu sepse do keni vështirësi te mëdha.

Peshqit

Jeta juaj ne çift do jete harmonike fale mbështetjes se madhe te planetëve. Do i qëndroni pranë ne çdo çast partnerit dhe do i mbani zgjuar ndjenjat. Beqaret ka rrezik te përballen me zhgënjime te mëdha nëse nuk tregohen te kujdesshëm. Ne planin financiar do jeni me më shume fat se kurrë me pare. Do kryeni investime te rëndësishme.