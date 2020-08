Paraja, dashuria, puna… ky është parashikimi i yjeve për sot

Dashi

Te dashuruarit do e përforcojnë lidhjen qe kane ndërtuar dhe do mendojnë si ta bëjnë sa me te bukur te ardhmen. Planet do i bëjnë bashkërisht. Beqaret nuk do kenë dashuri me shikim te pare, megjithatë ftesat për takime nuk do mungojnë. Ne planin financiar do ecni ne baze te planeve dhe situata do filloje te stabilizohet. Do kryeni çdo shpenzim pa frike.

Demi

Nuk do jete e lehte te ruani ekuilibrin ne jetën tuaj ne çift gjate kësaj dite. Shume persona do ndërhyjnë dhe do kërkojnë t’ua prishin planet. Beqaret do jene te pavëmendshëm dhe do humbin disa mundësi te mira qe do iu jepen për takime. Ne planin financiar do jeni me fat Gjendja do ketë përmirësime te paimagjinueshme ndonjëherë.

Binjakët

Do jeni me pasionante se kurrë me pare gjate kësaj dite dhe do e ruani gjithë kohës ambientin harmonik e plot shkëlqim. Partneri do ndihen me se miri. Beqaret do ja mbushin mendjen personin qe pëlqejnë dhe do hedhin hapat e para drejt një lidhjeje. Ne planin financiar do jeni konfuze dhe nuk do gjeni mënyrën e duhur për te riorganizuar gjithçka.

Gaforrja

Ata qe janë ne një lidhje nuk duhet kurrsesi te vene ne rrezik gjithë atë qe kane ndërtuar vetëm për te provuar eksperienca te reja. Beqaret do realizojnë disa takime impresionuese te cilat do sjellin shume shpejt edhe ndryshime te statusit. Ne planin financiar do jeni shume te kujdesshëm me çdo shpenzim. Gjendja nuk do ketë as problemin me te vogël.

Luani

Dite pasive kjo e sotmja për te dashuruarit. Asgjë nuk do ndryshoje nga disa dite me pare dhe gjithë kohës do jeni te mërzitur. Beqaret nga ana tjetër do jene mjaft tërheqës dhe do bëjnë për vete çdo person qe do iu kaloje pranë. Financat do jene shume me te mira, prandaj do e keni mundësitë te kryeni edhe ndonjë shpenzim pak me te madh se zakonisht.

Virgjëresha

Jeta juaj ne çift do jete mjaft e qete gjate gjithë kësaj dite. Do merreni vesh për çdo gjë me partnerin dhe ne mbrëmje do dilni për një darke te veçante. Beqaret do kenë dashuri me shikim te pare dhe gjithçka do ju ndryshoje brenda disa orësh. Ne planin financiar mire është te reflektoni gjere e gjate para se te hidhni çdo lloj hapi. Situata nuk do jete ashtu si do te donit.

Peshorja

Do bëni çmos gjate gjithë kësaj dite qe ta përmirësoni marrëdhënien me partnerin. Do mendoni për surpriza, madje mund te bëni edhe sakrifica. Beqaret do jene te hapur dhe do pranojnë çdo ftese qe do iu behet. Ne këtë mënyrë kane për ta gjetur personin qe do iu përshtatet me se miri. Situata financiare do jete goxha e turbullt. Kujdes!

Akrepi

Nuk do bini dakord për asgjë me partnerin tuaj gjate kësaj dite, prandaj dhe atmosfera do mbetet gjithë kohës e zymte. Nga ana tjetër asnjeri nuk do pranoje te hape rruge. Beqaret mire do bëjnë te mos iu besojnë personave qe do ju thonë fjale te bukura. Te ardhurat do jene modeste. Mundohuni te mos kryeni shpenzime te mëdha për disa kohe.

Shigjetari

Ne vend qe t’i hidhni sytë diku tjetër për te përjetuar emocione te veçanta, përkushtojuni me tepër partnerit dhe mendoni si ta surprizoni atë. Beqaret do i marrin gjerat lehte dhe nuk do nxitohen aspak. Gjithçka është e programuar kur do ndodhe, mos kërkoni te bëni asgjë me ngulm. Ne planin financiar nuk do tregoni maturia prandaj dhe situata do përkeqësohet.

Bricjapi

Klima yjore do jete shume e përshtatshme sot për një jete sa me te bukur ne çift. Do shkëmbeni ide, por edhe puthje dhe ledhatime me partnerin. Beqaret nuk do i rezistojnë dot tundimit dhe do hidhen ne krahët e një personi qe do i joshe pa menduar për te nesërmen. Financat do jene tejet delikate. Gabimi me i vogël do ju rrënojë tërësisht.

Ujori

Jeta ne çift nuk do jete aq euforike sa ju e keni pritur sot. Here pas here do keni edhe mosmarrëveshje te forta me partnerin. Beqaret ka rrezik te dashurohen pas një personi qe edhe pse nuk e do me partneren, nuk është i divorcuar. Do lëndoni veten. Buxheti do jete disi me i mire. Do i zgjidhni problemet dhe do mendoheni mire për hapat qe do hidhni me tej.

Peshqit

Planetët do ua mbrojnë gjate gjithë ditës jetën tuaj ne çift sot. Nuk do keni aspak debate, përkundrazi gjerat do ju ecin për mrekulli. Nuk do i mbani me sekrete atij qe keni ne krah. Beqaret do ndihen mire ashtu si janë. Miqtë nuk do i lënë aspak te mërziten. Financat do varen nga mënyra sesi ju do i menaxhoni. Mos kryeni çmenduri sepse do pendoheni shpejt.