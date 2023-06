Paradite tha “nuk takohem me Vuçiqin”, pasdite u takua me buzëqeshje – si e lëshoi “bajrakun” presidentja Osmani? Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, gjatë ditës së sotme, megjithatë e lëshoi “bajrakun”. Në vigjilje të Samitit të liderëve evropianë në Moldavi, e parja e shtetit pohoi se nuk do të takohet me homologun serb, Aleksandar Vuçiq, përcjell lajmi.net. Siç tha ajo, nuk ishte një plan të takohet me Vuçiqin, pasi vendtakimi për…