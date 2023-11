Parada fantastike në rrugët e Tiranës: Rikrijohen momentet historike të kombit shqiptar

Skënderbeu ngriti flamurin në Krujë në 28 nëntor të vitit 1443 dhe bëri bashkë shqiptarët në luftën për bashkim.

Po ashtu edhe sot i priu dhe paradës në Tiranë.

Me veshjen e heroit kombëtar i hipur mbi kalin e bardhë përshkroi bulevardin nga sheshi Nënë Tereza.

Pas tij diasporës e Amerikës me simbolet e tyre. shqiptarët e angazhuar në policinë e New Jorkut u bënë po ashtu pjesë të shoqëruar me tingujt shqiptar

Me valle e këngë trojet nga Presheva, Ulqini, Tetova, e Kosova marshuan me këngët e trevave e me veshjet unike të tyre të ruajtura me fanatizëm

Nuk munguan tupanët.

Radhën e kishin qytetet brenda kufirit shtetëror.

Paradës nuk mundet t’i mungonte plaku i urtë i Vlorës dhe ministrat e tij.

Tirana u përfaqësua me trupën e saj.

Gjithçka vijoi me prezantimin e kryeqytetit të sotëm.

Ceremoniali u mbyll me arbëreshët si qershia mbi tortë me traditat që i kanë ruajtur me fanatizëm për më shumë se 5 shekuj.

Të vegjël e të rritur ndoqën paradën, por edhe dhanë urimet e tyre.

Nuk munguan as të huajt.

Me dorë në zemër dhe me nderime ushtarake në shesh u ndoq ngritja e flamurit kombëtar.