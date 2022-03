Paraburgim për personin që goditi për vdekje këmbësorin në Harilaq

Siç njofton gjykata, V.B., nga pakujdesia ka goditur për vdekje viktimën E.N.A.

Aksidenti ka ndodhur më 11 mars 2021, në rrugën Sllatinë –Magur, në fshatin Harilaq.

“Ekziston dyshimi i bazuar se me datë 11.03.2021, rreth orës 17:25 në rrugën Sllatinë–Magur në fshatin Harilaq, i pandehuri V.B, duke drejtuar automjetin e tij, nga pakujdesia ka rrezikuar pjesëmarrësit në komunikacion dhe ka vu në rrezik jetën e njerëzve, ashtu që duke mos e përshtatur shpejtësinë e lëvizjes së mjetit me kushtet dhe fushëpamjen e rrugës dhe duke mos pasur kujdes ndaj këmbësorëve në rrugë, e godet këmbësorin tani të ndjerin E.N.A, i cili ka qenë duke e kaluar rrugën me ç’rast ka shkaktuar aksident komunikacioni me fatalitet ku këmbësori E.N.A si pasoj e këtij aksidenti, ndërron jetë”, thuhet në komunikatën për media.

Kundër këtij aktvendimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit të Kosovës.

Njoftimi i plotë i gjykatës:

Gjykata Themelore në Prishtinë ka caktuar masën e sigurisë kundër të pandehurit V.B

Prishtinë 14 mars 2022 – Gjykata Themelore në Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Penal ka vendosur lidhur me kërkesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurit V.B për shkak të veprës penale Rrezikimi i trafikut publik nga neni 370 paragrafin 9 lidhur me paragrafin 6 dhe paragrafin 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Gjyqtarja e procedurës paraprake kërkesën e prokurorit të shtetit për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurit V.B e ka aprovuar si të bazuar dhe të njëjtit i ka caktuar masën e paraburgimit në kohëzgjatje prej një (1) muaji, në bazë të nenit në bazë të nenit 165 paragrafi 1, paragrafi 2 të KPPRK-së.

Ekziston dyshimi i bazuar se me datë 11.03.2021, rreth orës 17:25 në rrugën Sllatinë –Magur në fshatin Harilaq, i pandehuri V.B, duke drejtuar automjetin e tij, nga pakujdesia ka rrezikuar pjesëmarrësit në komunikacion dhe ka vu në rrezik jetën e njerëzve, ashtu që duke mos e përshtatur shpejtësinë e lëvizjes së mjetit me kushtet dhe fushëpamjen e rrugës dhe duke mos pasur kujdes ndaj këmbësorëve në rrugë, e godet këmbësorin tani të ndjerin E.N.A, i cili ka qenë duke e kaluar rrugën me ç’rast ka shkaktuar aksident komunikacioni me fatalitet ku këmbësori E.N.A si pasoj e këtij aksidenti, ndërron jetë.