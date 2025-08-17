Paraburgim për dy të arrestuarit në Mitrovicë për shitblerje të narkotikëve
Prokuroria Themelore në Mitrovicë, Departamenti i Krimeve të Rënda, ka njoftuar se Gjykata Themelore në Mitrovicë ka aprovuar kërkesën për caktimin e masës së paraburgimit ndaj dy të dyshuarve, E.S. dhe Sh.S., të cilët dyshohen për veprën penale “Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar të narkotikëve, substancave psikotrope apo analoge në vazhdim dhe në bashkëkryerje”.
Në këtë rast, i mituri U.S., ndaj të cilit Departamenti për të Mitur kishte parashtruar kërkesë, është vënë nën masën e arrestit shtëpiak.
Prokuroria ka njoftuar se arrestimet janë kryer pas hetimeve të koordinuara me Policinë, përfshirë edhe zbatimin e masave të veçanta hetimore.
“Gjatë aksionit janë gjetur dhe sekuestruar vetura, substanca narkotike të llojit marihuanë dhe kokainë, si dhe para të dyshuara,” thuhet në njoftimin e Prokurorisë.
Në përputhje me aktakuzën, të dyshuarit dyshohet se kanë kryer veprën penale sipas nenit 267 paragrafi 2, lidhur me nenin 31 dhe 77 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.
Prokuroria Themelore në Mitrovicë do të vazhdojë me procedurat ligjore në këtë rast.