Paraburgim ndaj dy personave në Prizren

Sipas njoftimit, masa e paraburgimit do të llogaritet prej datës së arrestimit 14.06.2019 e cila do të zgjasë deri me datën 14.07.2019.

Të dyshuarit, me datën 14.06.2019, rreth orës 20:00, në Prizren, në rrugën “Wiliam Woker” , saktësisht para banesave të tyre të përbashkëta, në bashkëveprim, i shkaktojnë lëndime të rënda trupore të dëmtuarit me iniciale M.S.

“Përleshja ka ndodhur pas një mosmarrëveshje paraprake lidhur me shqetësimin ndaj fëmijëve të lagjes nga ana e të dëmtuarit. Kur i dëmtuari ka qenë duke ecur në oborrin e ndërtesës i pandehuri me iniciale E.F. i thotë se ‘pse po më shikon shtrembër’, në atë moment i pandehuri E.F. fillon ta sulmoj fizikisht me grusht të dëmtuarin, po ashtu edhe i pandehuri me iniciale E.Z. e sulmon fizikisht me grusht të dëmtuarin me të cilat veprime të dëmtuarit i shkaktojnë lëndime të rënda trupore të konstatuara në raportin mjekësor”, thuhet në njoftim. /Lajmi.net/