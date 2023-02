Para takimit të nesërm në Bruksel, Vuçiq konsultohet me presidentin turk Erdogan Një ditë para takimit në Bruksel, në mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb, Aleksnadar Vuçiq ku pritet të diskutohet plani franko-gjerman, Vuçiq është konsultuar me homologun e tij turk, Recep Tayyip Erdogan. Kjo është bërë e ditur nga vetë Vuçiq, i cili tha se me presidentin turk kanë shkëmbyer mendime për çështjet…