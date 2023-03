Para takimit me Vuçiqin, Kurti ‘shijon’ kafen e mëngjesit me Ali Ahmetin

Një orë para fillimit të takimeve në kuadër të dialogut në Ohër të Maqedonisë së Veriut, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti po zhvillon një takim me kryetarin e BDI-së, Ali Ahmeti dhe ministrin e Punëve të Jashtme të Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani.

Kurti në këtë takim është i shoqëruar nga zëvendësi i tij Besnik Bislimi dhe ministri i Kulturës, Hajrulla Çeku.

Sot në Ohër do zhvillohet raundi i ri i dialogut, ku kryeministri Albin Kurti do të takohet me presidentin serb, Aleksandër Vuçiq për të diskutuar për zbatimin e marrëveshjes së dakorduar në parim mbi bazën e propozimit të BE-së për dialogun.

Kurti dhe Vuçiq fillimisht do të takohen veç e veç me shefin e diplomacisë së BE-së, Josep Borelll dhe emisarin special për dialog, Miroslav Lajçak, për të pasuar me takimin e përbashkët. /Lajmi.net/