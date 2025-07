“Para për bamirësi të rreme”- bien në prangat e policisë mashtruesit në Gjilan, ja çka thuhet nga BIK-u për këta organizatorë

Para pak muajve Lajmi.net ka raportuar si se mund të duket një skemë mashtrimi, ku persona thuajse pa identitet të besueshëm nëpër rrjete sociale kërkojnë para për ndihmë në vendet e varfra, kryesisht në Afrikë.

Ata zakonisht kërkojnë para ose për therrje të kurbanave atje ose hapjen e bunarëve për vende që kanë mungesë të ujit. Ndihma e cila kërkohet arsyetohet me atë se “po kryeni sevape”, apo thënë shkurt paratë që jepni për këto do t’u kthehen në të mira nga Zoti- edhe pse në fakt nuk dihet asnjëherë se kush shkojnë ato para, kush i merr dhe çfarë realisht bën me to.

Personit i kemi kërku dokumente dhe fakte që dëshmojnë se paratë tona shkojnë 100% për familjet e varfra jashtë vendit…

Më poshtë gjeni storien e përgatitur nga gazetari Selim Miftari: