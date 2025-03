Para ndeshjes me Shqipërinë, Thomas Tuchel e quan një lojtar të Anglisë ‘joprofesionist’

Një lojtar i Anglisë ka pretenduar se Thomas Tuchel e përshkroi atë si ‘joprofesionist’ pasi u ftua në skuadrën e Tre Luanëve për ndeshjet e ardhshme kualifikuese të Kupës së Botës kundër Shqipërisë dhe Letonisë.

Trajneri 51-vjeçar u emërua në krye të kombëtares angleze në tetor 2024, por nuk e mori zyrtarisht rolin e tij të ri deri në janar 2025 – edhe pse ai ende nuk ka marrë përgjegjësinë për një ndeshje.

Megjithatë, të premten, më 21 mars, ai më në fund do të arrijë t’i shohë lojtarët e tij në aksion kur ata do të presin Shqipërinë në Wembley përpara se të kthehet në stadiumin kombëtar tri ditë më vonë për t’u përballur me Letoninë.

Ish- trajneri i Chelseat ka emëruar disa zgjedhje surprizë në skuadrën e tij të parë me mbrojtësin e Liverpoolit, Jarell Quansah, dhe mesfushorin e Ajaxit, Jordan Henderson, dy nga zgjedhjet e papritura.

Megjithatë, një tjetër zgjedhje tronditëse ka pohuar se ai duhej t’i kërkonte falje trajnerit të Anglisë pasi gjermani pretendoi se ishte “joprofesionale” që ai ishte zgjuar pas orës 22:00.

Lojtari në fjalë është Dan Burn i Newcastle United, i cili së fundmi mori ftesën e tij të parë ndërkombëtare.

“Menaxheri i FaceTimed na tha të martën dhe tha se ata po debatonin se kur do të na ftonin dhe do të na njoftonte të enjten”, deklaroi Burn gjatë një konference për shtyp të martën.

“Më pas erdhi ora gjashtë e së enjtes mbrëma, unë nuk kisha dëgjuar asgjë, kështu që i thashë gruas sime asgjë nuk do të ndodhë. Kam marrë një mesazh që thoshte ‘a jeni ende zgjuar’ në 10. Isha sikur po, menjëherë”.

“Para së gjithash, ai tha se isha shumë joprofesionist që nuk isha në shtrat në orën 10, kështu që kërkova falje për këtë”, zbuloi Burn para gazetarëve.