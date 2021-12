“Paqe” mes Romës dhe Sampdorias

Dy skuadrat italiane zhvilluan paraqitje të mirë, por që në fund rezultati përfundimtar doli të jetë 1 – 1, shkruan lajmi.net.

Pjesa e parë përfundoi ashtu siç nisi, ngase asnjëra skuadër nuk i konkretizoi aksionet.

Roma arriti të kaloi fillimisht në epërsi me anë të inkuadruarit Shomurodov (72′).

Por, gëzimi i Romës zgjati vetëm tetë minuta pasi Sampdoria barazoi rezultatin përmes Gabbiadini (80′).

Me këtë barazim, Roma renditët në pozitën e gjashtë me 32 pikë, derisa Sampdoria zë pozitën e 15-të me 20 sosh./Lajmi.net/