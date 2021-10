‘Paqe’ mes Dritës dhe Prishtinës, fitojnë Llapi dhe Feronikeli

Me tre ndeshjet e përfunduara para pak çasteve, edhe xhiro e tetë në Superligën e Kosovës është mbyllur.

Drita ka barazuar pa gola me Prishtinën, që ishte kryendeshja e javës, derisa Llapi ka mposhtur Dukagjinin (1-0), kurse Feronikeli gjithashtu arkëtoi pikët e plota ndaj Ulpianës (1-0), shkruan lajmi.net.

Në Gjilan, përballja mes Dritës dhe Prishtinës ishte shumë interesante, por në fund pa gola.

Dy skuadrat provuan gjatë tërë kohës të shënojnë, por nuk i konkretizuan rastet.

Posedimi ishte i barabartë, me dy skuadrat e mëdha vendore që mundoheshin në krijimin e aksioneve.

Me këtë barazim, Drita renditët e pesta me 12 pikë, një pozitë më lartë se Prishtina që zë vendin e gjashtë me 10 sosh.

Ndërkohë, Llapi ka shënuar fitoren e parë për këtë sezon duke mposhtur Dukagjinin me rezultat 1 – 0.

Golin e vetëm në këtë takim e shënoi Rivera (10′).

Kjo ishte fitorja e parë për skuadrën e Tahir Batatinas, kështu që vazhdojnë të mbesin në fund me gjashtë pikë, aq sa ka edhe Dukagjini në vendin e tetë.

Kurse, Feronikeli i është kthyer fitoreve duke mposhtur Ulpianën në shtëpi.

Ishte goli i Lekut që vulosi fitoren e skuadrës nga Drenasi dhe iu ndihmoi të arkëtojnë pikët e plota (25′).

Me këtë tre pikësh, Feronikeli renditët në pozitën e shtatë me 10 pikë, derisa Ulpiana zë vendin e nëntë me gjashtë sosh./Lajmi.net