Papiqulo i bën xhiro gazetares nëpër qytet, dënohet nga policia me 600 euro Dënime ka me bollëk, por një i tillë iu shtua edhe sot. Bëhet fjalë për fenomenin “Papiqulo”, me të cilin gazetarja jonë sot shijoi një xhiro nëpër qytet, përcjell lajmi.net. Megjithatë, jo gjithçka shkoi mirë në këtë udhëtim lokal. Kjo pasi, “Papiqulo” pranoi një tjetër gjobë dhe atë jo me një shifër të vogël. Për…