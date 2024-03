Papastërtia në UP si shkak i grevës së punëtorëve teknik: Studentët bojkotojnë mësimin Punëtorët teknikë dhe ata të sigurimit fizikë të Universitetit “Hasan Prishtina”, sot do të mbajnë protestë para rektoratit të UP-së. Për këtë rast, Këshilli Studentor i Fakultetit Filozofik / Organizata Studentore “Reforma”, do të bojkotojë procesin mësimor, shkaku i grevës së stafit teknik të UP-së, dhe për pasojë papastërtia është në gjendje alarmante.