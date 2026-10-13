Papa Leoni XIV shtrohet në spital, do t’i nënshtrohet një operacioni në mushkëri
Papa Leoni XIV është shtruar në spitalin Gemelli të Romës, ku gjatë pasdites së sotme pritet t’i nënshtrohet një ndërhyrjeje kirurgjikale për heqjen e një noduli në mushkëri. Ndërhyrja kirurgjikale do të kryhet nga ekipi i kirurgjisë torakale, i drejtuar nga profesori Stefano Margaritora. Vatikani ka bërë të ditur se informacione të tjera mbi gjendjen…
Bota
Papa Leoni XIV është shtruar në spitalin Gemelli të Romës, ku gjatë pasdites së sotme pritet t’i nënshtrohet një ndërhyrjeje kirurgjikale për heqjen e një noduli në mushkëri.
Ndërhyrja kirurgjikale do të kryhet nga ekipi i kirurgjisë torakale, i drejtuar nga profesori Stefano Margaritora. Vatikani ka bërë të ditur se informacione të tjera mbi gjendjen e Papës do të publikohen gjatë mbrëmjes.
Sipas raportimeve të medias italiane Il Messaggero, për shtrimin e Papës është përgatitur një plan i posaçëm sigurie. Masat përfshijnë kontrollin e hyrjeve dhe daljeve nga spitali, si dhe mbrojtjen e të dhënave personale të tij.
Për të garantuar privatësinë e Papa Leoni XIV, analizat dhe ekzaminimet mjekësore raportohet se do të regjistrohen përmes kodeve alfanumerike ose pseudonimeve.
Ndërkohë, lajmi për ndërhyrjen kirurgjikale ka ngjallur shqetësim mes besimtarëve dhe autoriteteve.