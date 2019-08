Pamjet qesharake të lëndimit që tifozi ia bëri portierit të Liverpoolit

‘The Reds’, kanë mbetur edhe pa portierin e dytë, Adrian, i cili ishte heroi i tyre në finalen kundër Chelsea, duke pritur penalltinë vendimtare.

Lëndimi i Adrian, duket paska qesharak për mënyrën se si ka ardhur.

Pas pritjes së penalltisë nga portieri, kur ai me lojtarët e tjerë të Liverpoolit po festonte, një tifoz kishte hyrë në fushë, dhe po shkonte në drejtim të ekipit, dhe po ndiqej nga sigurimi.

Në momentin kur i afrohet ekipit, tifozi rrëshqet, duke e qëlluar portierin Adrian, të cilin edhe e ka lënduar.

Tash paraqitja e tij kundër Southampton është në dyshime të mëdha, dhe gjërat bëhen më keq kur dihet se Liverpool nuk mund të llogarisë në Alisson Becker.

