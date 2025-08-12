Pamje të rënda nga momenti i vrasjes në Gjilan: “O nanen …”, njëri nga viktimat shan dhe bie në tokë

Janë publikuar pamjet nga momenti i vjasjes se trefisht ne Gjilan. Në pamjet e kamerave të sigurisë që tash janë në duar të policisë dhe prokurorisë, fillimisht dëgjohen të shtëna armësh dhe shihen qytetarë të tronditur me atë që po shihnin e dëgjonin. Në video po ashtu shihet personi që ka marrë goditje me plumb,…

12/08/2025 20:44

Janë publikuar pamjet nga momenti i vjasjes se trefisht ne Gjilan.

Në pamjet e kamerave të sigurisë që tash janë në duar të policisë dhe prokurorisë, fillimisht dëgjohen të shtëna armësh dhe shihen qytetarë të tronditur me atë që po shihnin e dëgjonin.

Në video po ashtu shihet personi që ka marrë goditje me plumb, raporton PortaliMagazina.
Ai dëgjohet duke sharë me nënë sulmuesin por më pas ai bie për toke.

