Pamje të rënda nga momenti i vrasjes në Gjilan: “O nanen …”, njëri nga viktimat shan dhe bie në tokë
Janë publikuar pamjet nga momenti i vjasjes se trefisht ne Gjilan. Në pamjet e kamerave të sigurisë që tash janë në duar të policisë dhe prokurorisë, fillimisht dëgjohen të shtëna armësh dhe shihen qytetarë të tronditur me atë që po shihnin e dëgjonin. Në video po ashtu shihet personi që ka marrë goditje me plumb,…
