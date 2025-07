Pamje të rënda – Momenti kur policët e shtypin me gjunjë në kokë Agon Fejzullahun, i cili më pas ndërron jetë

Tutje, ai tregoj se sjellja e policëve ishte dyshuese dhe se askush nuk i jepte informacione.

“Jo që nuk na dhanë sqarime, por unë e kam theksu dhe do ta ritheksoj, aty ka pas policë që unë i njohë, janë shmang, u shtyjshin me një anë, nuk janë ardhë as me m’thanë ngushëllime e që nuk e kuptojsha. Dola jashtë, ju thashë do shokëve që erdhën aty pse ‘X’ personi nuk po vjen të më thotë bile ngushëllime. Unë u bëra gati, ka shku vëllai, nëse ju ka shkaktu problem të ju kërkoj falje institucioneve nëse ka vepru najsen keq. Nuk na shpjegojshin diçka qartë, nuk na kanë dhanë ndonjë letër pse ka vdekë. Zanat që i dëgjojshëm aty duke fol policët e sene, ‘jo infarkt’, ‘jo dozë e lartë e alkoolit’. Ne kur e hapëm kufomën në atë moment, kishte pasur shumë shenja, brinjë të thyem, nuk u dijke a ka qenë në luftë, nuk u kuptojke situata me trupin e tij. Okej mundet me pas një shenj në kokë nëse bie në tokë…”, shtoi Alban Zejnullahu.