Pamje të rënda: Momenti kur Alba rrëzohet dhe humb ndjenjat
Big Brother VIP Kosova ka publikuar pamjet e momentit kur Alba rrëzohet brenda ambienteve të shtëpisë. Ajo ishte gjatë përgatitjes së sfidës, kur papritmas humb kontrollin dhe rrëzohet, duke humbur ndjenjat menjëherë. Pak më parë produksioni, përmes faqes së tyre në Facebook, njoftoi se Alba u dërgua menjëherë në urgjencën e njërit prej spitaleve private…
ShowBiz
Big Brother VIP Kosova ka publikuar pamjet e momentit kur Alba rrëzohet brenda ambienteve të shtëpisë.
Ajo ishte gjatë përgatitjes së sfidës, kur papritmas humb kontrollin dhe rrëzohet, duke humbur ndjenjat menjëherë.
Pak më parë produksioni, përmes faqes së tyre në Facebook, njoftoi se Alba u dërgua menjëherë në urgjencën e njërit prej spitaleve private në Kosovë për trajtim.
Kujdes, pamjet janë konsideruar të rënda.