Pamje të rënda: Momenti kur Alba rrëzohet dhe humb ndjenjat

Big Brother VIP Kosova ka publikuar pamjet e momentit kur Alba rrëzohet brenda ambienteve të shtëpisë. Ajo ishte gjatë përgatitjes së sfidës, kur papritmas humb kontrollin dhe rrëzohet, duke humbur ndjenjat menjëherë. Pak më parë produksioni, përmes faqes së tyre në Facebook, njoftoi se Alba u dërgua menjëherë në urgjencën e njërit prej spitaleve private…

ShowBiz

03/01/2026 23:27

Big Brother VIP Kosova ka publikuar pamjet e momentit kur Alba rrëzohet brenda ambienteve të shtëpisë.

Ajo ishte gjatë përgatitjes së sfidës, kur papritmas humb kontrollin dhe rrëzohet, duke humbur ndjenjat menjëherë.

Pak më parë produksioni, përmes faqes së tyre në Facebook, njoftoi se Alba u dërgua menjëherë në urgjencën e njërit prej spitaleve private në Kosovë për trajtim.

Kujdes, pamjet janë konsideruar të rënda.

Artikuj të ngjashëm

January 3, 2026

Alarm në Big Brother VIP Kosova: Alba Pollozhani përfundon në urgjencë...

January 3, 2026

Bia sulmon Benitën: Ti je e vetmja që nuk lahesh, askush...

January 3, 2026

“Elijona, dhelpër dinake” – Sasa tregon si e ka parë nga...

January 3, 2026

“I ke prishur punët jashtë”, Benita akuzon Elijonën – ndërhyn Klodi

January 3, 2026

Alba me mesazh për gratë: Jeni të forta për të nisur gjithçka nga e para

January 3, 2026

Kjo është arsyeja e largimit të Sasës nga BBVK

Lajme të fundit

Server: “Bota serbe” është një version i modernizuar i Serbisë së Madhe

Kush ishte Astrit Suli, i riu nga Berati që iu bashkua UÇK-së?

Moti për të dielën

Barcelona fiton kundër Espanjollit në minutat e fundit...