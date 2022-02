Pamje të reja të cilat tregojnë tanket e armët e shumta të Rusisë drejt kufirit me Ukrainën

Sipas CNN, kjo ka të bëjë me gjithçka duke filluar nga nëndetëset, anijet amfibe në Detin e Zi, deri te raketat balistike me rreze të shkurtra veprime, tanket e shumëçka tjetër.

Poashtu është thënë se janë lokalizuar edhe disa veprime të cilat janë vërejtur përmes video-ve, por që ka edhe shumë lëvizje të tjera të cilat nuk po vëzhgohen.

Duhet përkujtuar që ka disa ditë që situatë në Ukrainë është mjaftë e tensionuar, teksa vendi gjendet në prag të luftës.

Më poshtë disa nga videot që tashmë janë publikuar në rrjetet sociale e që kanë të bëjnë me rrethimin e Ukrainës nga Rusia./Lajmi.net/

Looks like 1st Tank Army in Seretino, Belgorod Oblast. MSTA-S, Borisoglebsk-2, and more. pic.twitter.com/DERomxBpgk

— Michael Sheldon (@Michael1Sheldon) February 14, 2022