Pamje të reja nga tërmeti në Turqi, një ndërtesë thuhet se u shemb e tëra

Sipas të dhënave të para theksohet se epiqendra e këtij tërmeti ishte tek rreth i pjesës së njohur si “Malatya”.

Madje në pamje të publikuar deri më tani shihet se tërmeti ishte aq i fuqishëm sa lëvizi thuajse çdo gjë.

Madje në rrjetet sociale është publikuar edhe një video ku përshkruhet sikur njëra prej ndërtesave aty u shemb tërësisht.

Ende nuk dihet nëse si shkak i tërmetit pati viktima./Lajmi.net/

