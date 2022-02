Pamje/ Rusia fut në Ukrainë nga Bjellorusia baterinë e rëndë raketore “Solntsepek”

Franak Viacorka, këshilltar i opozitares bjelloruse, Sviatlana Tsikhanouskaya, e publikoi videon në llogarinë e tij në Tëitter, duke thënë se pamjet janë nga pikëkalimi kufitar “Senkovka-Veselovka”, nga ana ukrainase e kufirit.

Ndryshe pas disa ditëve Rusia mbrëmë ka goditur sërish Ukrainën.

Si pasojë e sulmeve nga Rusia policia ukrainase ka bërë të ditur se kanë vdekur shtatë persona./Lajmi.net/

Russian heavy flamethrower system “Solntsepek” enters Belarus-Ukraine checkpoint “Senkovka-Veselovka”. The video is from the Ukrainian side of the border. pic.twitter.com/cIdNVdu2vh

